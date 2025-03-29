Чого очікувати від долара та євро на початку квітня: прогноз банкіра

Протягом першого тижня квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах березнево-лютневих трендів. Курсові коливання будуть незначними, і що важливо - незагрозливими для ринку.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Можна спрогнозувати, що наступного тижня коридор валютних змін залишиться в межах 41,4-41,8 грн/долар, тобто за підсумками березня (порівняно з лютим) курс долара може додати до 1% вартості", - сказав він.

Водночас, якщо порівнювати курсові показники з початком року, то тут ситуація матиме відносно сталий вигляд, адже офіційний курс на 1 січня склав 42,02 грн/долар. Попри зміни, особливо ті, що спостерігалися на початку січня, у підсумку першого кварталу спостерігається відносна курсову стабільність, зазначив банкір.

"Звісно для таких подій мають бути вагомі обставини, однією з яких є вжиті Нацбанком заходи з подолання росту цін та зміцнення гривні", - сказав Лєсовий.

Він нагадав, що починаючи з грудня Нацбанк тричі змінював облікову ставку, збільшивши її з 13% до 15,5%. "Такі кроки безперечно позначаються на валютному ринку, адже впродовж березня валютний курс перебував в стані стагнації", - вважає банкір.

Курс євро

Щодо євро, то на його думку, тут важливим є курсові показники у парі з доларом.

"Попри митну "агресію" США проти країн ЄС (25% мито на алюміній та сталь на загальну суму 28 млрд доларів) та контрзаходи з боку ЄС на суму 26 млрд євро, на наш погляд, протягом наступного тижня різниця між курсами цих двох валют залишатиметься на попередніх показниках: зокрема на українському ринку курс 1 долара дорівнюватиме 0,9-0,95 євро. А спред між цими двома валютами складатиме в середньому 3,3-4 грн (7,8-10% від курсу долара)", - сказав Лєсовий

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (24-30 березня) будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-42 грн/долар та 44,5-45,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,4-42 грн/долар та 44,5-45,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 гривень

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Тобто, цілком можливо, що загальна палітра валютного ринку не зазнає жодних радикальних змін: навряд чи додадуться якісь нові обставини, що сигналізуватимуть про зміну поточних трендів. Наразі валютному ринку не загрожують стрімкі та системні зміни", - констатував банкір.