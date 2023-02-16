Долар дешевшає: курси валют в Україні на 16 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,05 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 42,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 16 лютого становить 39,1229 грн. за євро (-0,2176 грн.).

Нагадаємо, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Національний банк України готовий відмовитися від фіксованого курсу гривні щодо долара, який з липня минулого року встановлено на рівні 36,6 гривень. Але для цього потрібна комбінація кількох факторів.

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