UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Долар подорожчав: курси в обмінних пунктах України

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,90 гривні, курс євро не змінився - 42,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,40 грн, євро по 42,20 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,58-39,63 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) збільшив. Офіційний курс на 2 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6370 грн за 1 долар (+ 0,1219 грн) грн. Курс євро становитиме 42,2986 гривень за 1 євро (-0,0655 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ показали, що українці збільшили купівлю валюти в банках за квітень на 26,6% до 727,7 млн доларів, незважаючи на зростання курсу долара. З початку року вони купили у банках 3,230 млрд доларів.

Валюта (долари та євро) залишається основним засобом для заощаджень. НБУ також повідомив, що за перші три місяці 2024 року валютні активи населення та бізнесу збільшились на 4,1 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара