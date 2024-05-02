Доллар подорожал: курсы в обменных пунктах Украины

По состоянию на утро 2 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 39,90 гривен, курс евро не изменился - 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,40 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,58-39,63 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил. Официальный курс на 2 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,6370 гривен за 1 доллар (+ 0,1219 грн) грн). Курс евро составит 42,2986 гривен за 1 евро (-0,0655 грн).

Ситуация на рынке

Данные НБУ показали, что украинцы увеличили покупку валюты в банках за апрель на 26,6% до 727,7 млн долларов, несмотря на рост курса доллара. С начала года они купили в банках 3,230 млрд долларов.

Валюта (доллары и евро) остается основным средством для сбережений. НБУ также сообщил, что за первые три месяца 2024 года валютные активы населения и бизнеса увеличились на 4,1 млрд долларов.