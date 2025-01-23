Долар дешевшає: які курси в обмінниках

Станом на ранок 23 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 42,40 гривень, курс євро не змінився - 44,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,90 гривень, євро по 43,55 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,99-42,02 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом двох днів поспіль.

Офіційний курс на 23 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0325 гривень за 1 долар (-0,1336 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,8735 гривень за 1 євро (+0,2316 грн).

Облікова ставка НБУ

Сьогодні НБУ ухвалить рішення щодо рівня облікової ставки. Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський не виключив, що центробанк знову підвищить ставку, яка зараз перебуває на рівні 13,5% річних.

Підвищення ставки спричинить зниження попиту на валюту і зниження курсу долара.