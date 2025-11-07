Долар дешевшає, євро йде вгору: які курси в обмінниках

Станом на ранок 7 листопада середній курс продажу долара знизився на 1 копійку порівняно з 6 листопада і становить 42,24 гривні, курс євро підвищився на 5 копійок до 48,84 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,69 гривні (-0,02), євро – по 48,23 гривні (+0,02).

До закриття міжбанку 6 листопада курс долара курс перебував на рівні 41,99-42,02 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 5 листопада зростання зниження становило 7 копійок.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 6 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 6 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 7 листопада порівняно з попереднім днем на 2 копійки – до 42,0836. Курс євро, своєю чергою, зріс на 19 копійок. На 7 листопада вартість єдиної європейської валюти встановлено на рівні 48,5224 гривні.

З початку року курс долара підвищився на 6 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада долар зріс на 11 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.