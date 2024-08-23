Долар дешевшає, євро вище за 46 гривень: обмінники оновили курси валют

На ранок 23 серпня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,45 гривень, курс євро не змінився - 46,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривні, євро по 45,40 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,17-41,21 грн/долар (купівля-продаж) - на 11 копійок нижче порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 23 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2881 грн за 1 долар (-0,0094 грн).

Курс євро становитиме 45,9826 гривень за 1 євро (-0,084 грн). Це історичний максимум, попередній був 22 серпня – 45,898.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, до кінця року курс долара може перебувати в межах 41-42 гривні.

За його словами, можливо, курс виросте до 42,5 гривень. При цьому значних коливань не очікується.

"Зараз, перш за все, важлива робота з девальваційними очікуваннями. Тому ми бачимо, що НБУ став більш суворо ставитись до динаміки курсу, тому що в липні почали розганятися девальваційні очікування", - сказав Фурса.