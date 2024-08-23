Долар дешевшає, євро вище за 46 гривень: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта призупинила зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 23 серпня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,45 гривень, курс євро не змінився - 46,10 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривні, євро по 45,40 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,17-41,21 грн/долар (купівля-продаж) - на 11 копійок нижче порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.
Офіційний курс на 23 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2881 грн за 1 долар (-0,0094 грн).
Курс євро становитиме 45,9826 гривень за 1 євро (-0,084 грн). Це історичний максимум, попередній був 22 серпня – 45,898.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, до кінця року курс долара може перебувати в межах 41-42 гривні.
За його словами, можливо, курс виросте до 42,5 гривень. При цьому значних коливань не очікується.
"Зараз, перш за все, важлива робота з девальваційними очікуваннями. Тому ми бачимо, що НБУ став більш суворо ставитись до динаміки курсу, тому що в липні почали розганятися девальваційні очікування", - сказав Фурса.