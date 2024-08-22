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НБУ знизив курс долара, але євро зріс до 46 гривень, оновивши максимум

Україна, Четвер 22 серпня 2024 15:44
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НБУ знизив курс долара, але євро зріс до 46 гривень, оновивши максимум Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2881 грн за 1 долар (-0,0094 грн).

НБУ знизив курс долара, але євро зріс до 46 гривень, оновивши максимум

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,9826 гривень за 1 євро (-0,084 грн). Це історичний максимум, попередній був 22 серпня – 45,898.

НБУ знизив курс долара, але євро зріс до 46 гривень, оновивши максимум

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 6 копійок до 41,28-41,30 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знизив курс долара, але євро зріс до 46 гривень, оновивши максимум

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,55 гривні. Курс євро зріс на 15 копійок до 46,05 гривні.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, за місяці, що залишилися до кінця 2024 року, курс долара може помірно зрости.

"До кінця року ми очікуємо на курс 41-42 грн/долар. Може, буде 42,5 грн/долар. Ситуація на міжбанку контролюється Національним банком. НБУ не дасть курсу підвищуватися", - сказав він.

За його словами, НБУ має погасити девальваційні очікування. "Не буде 45 гривень за долар, тому що НБУ дуже обережно до цього ставиться. Почали розганятися інфляція та девальваційні очікування. Зараз НБУ не може дозволити собі значного руху", - додав експерт.

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