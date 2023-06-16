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Долар дешевшає, євро дорожчає: обмінники оновили курс

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Україна, П'ятниця 16 червня 2023 11:00
Долар дешевшає, євро дорожчає: обмінники оновили курс Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта, як і раніше, дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 16 червня середній курс долара Україною впав на 5 копійок до 37,30 гривень. Курс євро виріс на 10 копійок до 40,80 гривень за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,80 грн, євро по 40,10 грн.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано у липні 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 16 червня становить 39,5691 гривні за євро (+0,0622 гривні).

Долар дешевшає, євро дорожчає: обмінники оновили курс

"Зношені" купюри

Національний банк України вважає проблему додаткових комісій за прийом "зношених" банкнот іноземної штучної валюти. У НБУ мають намір вирішити її найближчим часом.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що у квітні-травні спостерігалося "виникнення штучної ситуації зі зносу".

"Ми цієї проблеми не бачили ні в лютому, ні в березні. Вона роздулася інформаційно значною мірою у травні. Зараз ми докладаємо зусиль, спрямованих на її вирішення", - сказав він і висловив упевненість, що ситуацію вдасться врегулювати.

Раніше НБУ дав роз'яснення, згідно з яким банки України та обмінні пункти мають право брати додаткову комісію лише за прийом іноземних банкнот, які мають значні пошкодження, або банкноти, які вилучено іноземною державою з обігу.

Додаткова комісія може прийматися при прийомі банкнот, які отримали при зверненні одну або декілька ознак ушкодження. Не може бути жодних обмежень щодо доларів США серії 1996 року та випущених раніше. Також банки мають приймати купюри із незначними ушкодженнями.

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