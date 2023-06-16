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Доллар дешевеет, евро дорожает: обменники обновили курс

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Украина, Пятница 16 июня 2023 11:00
Доллар дешевеет, евро дорожает: обменники обновили курс Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта по-прежнему дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 июня средний курс доллара по Украине упал на 5 копеек до 37,30 гривен. Курс евро вырос на 10 копеек до 40,80 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,80 гривен, евро по 40,10 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован в июле 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 16 июня составляет 39,5691 гривен за евро (+0,0622 гривен).

Доллар дешевеет, евро дорожает: обменники обновили курс

"Изношенные" купюры

Национальный банк Украины считает проблему дополнительных комиссий за прием "изношенных" банкнот иностранной валюты искусственной. В НБУ намерены решить ее в ближайшее время.

Замглавы НБУ Юрий Гелетий отметил, что в апреле-мае наблюдалось "возникновение искусственной ситуации по износу".

"Мы этой проблемы не видели ни в феврале, ни в марте. Она раздулась информационно в значительной степени в мае. Сейчас мы прилагаем усилия, направленные на ее решение", - сказал он и выразил уверенность, что ситуацию удастся урегулировать.

Ранее НБУ дал разъяснение, согласно которому банки Украины и обменные пункты имеют право брать дополнительную комиссию только за прием иностранных банкнот, имеющих значительные повреждения, или банкноты, изъятые иностранным государством из обращения.

Дополнительная комиссия может приниматься при приеме банкнот, получивших при обращении один или несколько признаков повреждения. Не может быть никаких ограничений в отношении долларов США серии 1996 года и выпущенных ранее. Также банки должны принимать купюры с незначительными повреждениями.

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