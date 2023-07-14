Долар дешевшає, євро дорожчає: новий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України сьогодні трохи знизився. Єдина європейська валюта продовжує дорожчати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 липня середній курс долара Україною впав на 5 копійок до 37,35 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 41,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 41,00 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 14 липня становить 40,8581 гривні за євро (+0,5778 гривні).

Таким чином курс євро виріс до максимуму в історії. НБУ встановлює курс євро на підставі міжнародних котирувань.

Падіння курсу долара до світових валют

Індекс долара, який вимірює курс валюти США до шести світових валют, сьогодні досяг 15-місячного мінімуму 99,574. За тиждень індекс знизився на 2,4%, що стало найбільшим тижневим зниженням за вісім місяців.

Долар падає після того, як зниження інфляції США посилило думку, що Федеральна резервна система близька до кінця циклу підвищення ставок.

На тлі долара, що слабшає, євро досяг нового 16-місячного піку в 1,1243 долара. Тим часом зростання курсу євро до рівня 1,20 чекати не варто.