Долар дешевшає, євро додає в ціні: ''свіжий'' курс валют на 3 липня у банках та обмінниках

Вранці 3 липня валютний ринок України демонструє різноспрямовану динаміку. Долар подешевшав, тоді як євро продовжив зростання в більшості банків та обмінників.
Де сьогодні найвигідніші курси купівлі та продажу валют і що пропонують найбільші банки України, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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За даними порталу Minfin, вранці 3 липня долар в обмінниках можна купити за середнім курсом 44,75 (-5 коп.) гривні, а здати – по 44,63 (-6 коп.) гривні.
Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,45 (+10 коп.) гривні, а купують – по 51,25 (+8 коп.) гривні.
Фото: курс валют в обмінниках на 3 липня (Інфографіка РБК-Україна)
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ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 45,00 (-5 коп.) гривні, а карткою – 45,04 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,55 (+5 коп.) гривні, а карткою – 51,54 (без змін) гривні.
Ощадбанк продає долари у ''Мобільному Ощаді'' по 45,00 (без змін) гривень, а для карток – 45,10 (без змін) гривень. Євро у “Мобільному Ощаді” сьогодні обійдеться у 51,55 (+20 коп.) гривні, а для карток курс становить 51,65 (+10 коп.) гривні.
''ПУМБ'' продає долари в касах по 45,20 (-10 коп.) гривні, а комерційний курс продажу становить 45,10 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 52,00 (+10 коп.) гривні.
Monobank продає долари по 45,03 (без змін) гривні, а євро – по 51,53 (без змін) гривні.
Фото: курс валют у банках (продаж) на 3 липня (Інфографіка РБК-Україна)
Найнижчий курс продажу долара сьогодні пропонує Monobank – 45,03 грн. У відділеннях ПриватБанку американську валюту можна придбати за 45,00 грн, що є найвигіднішою пропозицією серед банківських відділень.
Євро за найнижчим курсом продає Monobank – 51,53 грн. Майже такий самий курс у ПриватБанку при купівлі карткою – 51,54 грн, а у відділеннях банку – 51,55 грн.
Найвищий курс купівлі долара серед банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн. Серед інших банків найвигідніший курс мають Ощадбанк – 44,65 грн та Monobank – 44,58 грн.
Євро найвигідніше продавати ПУМБ – по 51,30 грн. Серед інших варіантів високий курс купівлі пропонують також обмінники – 51,25 грн.
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