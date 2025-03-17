Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 17 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4395 гривень за 1 долар (-0,0703 грн).
Офіційний курс євро становитиме 45,1649 гривень за 1 євро (-0,0642 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.
Як заявив член Ради Національного банку України Василь Фурман, коливання курсу долара до євро на міжнародних ринках - це не привід для того, щоб продавати ці валюти.
"Отже, головна теза з того, що ми повинні зараз зафіксувати, що ні не здаємо долари, ні не здаємо євро. Сидимо спокійно",- сказав він.
За його словами, яку валюту купувати, - це особисте рішення кожної людини, але потрібно дотримуватися правила "не класти яйця в один кошик".
Фурман нагадав, що НБУ не дає жодних інвестиційних порад з одного боку. "Але з іншого боку зрозуміло, що і з євро, і з доларом буде все добре", - сказав член Ради НБУ.