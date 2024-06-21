Долар дешевшає більше тижня: НБУ встановив офіційний курс 24 червня

Офіційний курс на 24 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4478 грн за 1 долар (-0,0706 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,2347 гривень за 1 євро (-0,1929 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 40,42-40,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок до 40,85 гривні.

Ситуація на ринку

Україна чекає на два великі транші міжнародної допомоги до кінця місяця. Зокрема, Рада директорів МВФ на засіданні 28 червня виділить Україні 2,2 млрд доларів. Крім того, Україна отримає 1,9 млрд євро за програмою Європейського Союзу.

Це має підтримати міжнародні резерви України та здатність НБУ контролювати курс долара на міжбанку.