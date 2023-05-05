Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 5 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,75 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,15 грн (37,20 – 4 травня)

продаж – 37,75 грн (37,80 – 4 травня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,85 грн (40,90 грн – 4 травня),

продаж – 41,65 грн (41,70 – 4 травня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (8,40 – 4 травня),

продаж – 9,00 грн (8,90 – 4 травня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 5 травня становить 40,4942 грн. за євро (+0,1243 грн.). Офіційний курс євро збільшився до максимуму в історії.