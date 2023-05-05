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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 мая

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Украина, Пятница 05 мая 2023 11:00
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 мая Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,75 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,15 грн (37,20 - 4 мая)
  • продажа - 37,75 грн (37,80 - 4 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,85 грн (40,90 грн - 4 мая),
  • продажа - 41,65 грн (41,70 - 4 мая) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,50 грн (8,40 - 4 мая),
  • продажа - 9,00 грн (8,90 - 4 мая) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 5 мая составляет 40,4942 гривен за евро (+0,1243 гривен).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 мая

Официальный курс евро вырос до максимума в истории.

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 мая

Напомним, в апреле спрос на валюту упал. Украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза.

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