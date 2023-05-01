Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 1 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,95 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,75 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 1 травня становить 40,1322 грн за євро (-0,2139 грн).
Нагадаємо, ситуація на валютному ринку покращилася. Минулого тижня НБУ скоротив продаж доларів із резервів на 21% до 442 млн доларів.
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