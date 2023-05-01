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Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 1 травня

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 11:16
Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 1 травня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,95 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,75 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,35 грн (37,40 – 28 квітня)
  • продаж – 37,95 грн (38,00 – 28 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,95 грн (41,00 грн – 28 квітня),
  • продаж – 41,75 грн (41,80 – 28 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,40 – 28 квітня),
  • продаж – 8,90 грн (8,90 – 28 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 1 травня становить 40,1322 грн за євро (-0,2139 грн).

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 1 травня

Нагадаємо, ситуація на валютному ринку покращилася. Минулого тижня НБУ скоротив продаж доларів із резервів на 21% до 442 млн доларів.

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