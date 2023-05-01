Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 1 мая
В обменных пунктах Украины сегодня, 1 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,95 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,75 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,35 грн (37,40 - 28 апреля)
- продажа - 37,95 грн (38,00 - 28 апреля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,95 грн (41,00 грн - 28 апреля),
- продажа - 41,75 грн (41,80 - 28 апреля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,40 грн (8,40 - 28 апреля),
- продажа - 8,90 грн (8,90 - 28 апреля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 1 мая составляет 40,1322 гривен за евро (-0,2139 гривен).
Напомним, ситуация на валютном рынке улучшилась. На прошлой неделе НБУ сократил продажу долларов из резервов на 21% до 442 млн долларов.
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