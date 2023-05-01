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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 1 мая

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 11:16
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 1 мая Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,95 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,75 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,35 грн (37,40 - 28 апреля)
  • продажа - 37,95 грн (38,00 - 28 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,95 грн (41,00 грн - 28 апреля),
  • продажа - 41,75 грн (41,80 - 28 апреля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,40 грн (8,40 - 28 апреля),
  • продажа - 8,90 грн (8,90 - 28 апреля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 1 мая составляет 40,1322 гривен за евро (-0,2139 гривен).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 1 мая

Напомним, ситуация на валютном рынке улучшилась. На прошлой неделе НБУ сократил продажу долларов из резервов на 21% до 442 млн долларов.

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