Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 5 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 37,50 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 5 квітня становить 39,8653 грн за євро (+0,1043 грн).

Нагадаємо, за березень українці скоротили купівлю валюти в банках до 424,3 млн доларів. Загалом з початку року громадяни поповнили свої валютні резерви майже на 2 млрд доларів.

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