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Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 30 березня

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Україна, Четвер 30 березня 2023 11:08
Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 30 березня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 38,15 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,90 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,55 грн (37,60 – 29 березня)
  • продаж – 38,15 грн (38,20 – 29 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,20 грн (40,30 – 29 березня),
  • продаж – 40,90 грн (41,00 – 29 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 29 березня),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 29 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 30 березня становить 39,6989 грн за євро (+0,0878 грн).

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 30 березня

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко не бачить валютних ризиків в Україні цього року, оскільки завдяки підтримці партнерів попит та пропозиція валюти виглядають стабільно.

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