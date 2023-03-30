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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 30 марта

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Украина, Четверг 30 марта 2023 11:08
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 30 марта Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 40,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,55 грн (37,60 - 29 марта)
  • продажа - 38,15 грн (38,20 - 29 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,20 грн (40,30 - 29 марта),
  • продажа - 40,90 грн (41,00 - 29 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 29 марта),
  • продажа - 8,75 грн (8,75 - 29 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 30 марта составляет 39,6989 гривен за евро (+0,0878 грн).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 30 марта

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко не видит валютных рисков в Украине в этом году, поскольку благодаря поддержке партнеров спрос и предложение валюты выглядят стабильно.

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