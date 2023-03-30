Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 30 марта

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 40,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 30 марта составляет 39,6989 гривен за евро (+0,0878 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко не видит валютных рисков в Украине в этом году, поскольку благодаря поддержке партнеров спрос и предложение валюты выглядят стабильно.

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