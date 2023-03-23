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Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 23 березня

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Україна, Четвер 23 березня 2023 11:08
Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 23 березня Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 38,60 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 41,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • покупка - 38,00 грн (38,10 - 21 березня)
  • продаж – 38,60 грн (38,75 – 21 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,70 грн (40,60 – 21 березня),
  • продаж – 41,40 грн (41,30 – 21 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 21 березня),
  • продаж – 8,80 грн (8,80 – 21 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 23 березня становить 39,4264 грн за євро (+0,0036 грн).

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 23 березня

Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку різко знизився в останні тижні, опустившись нижче за 40 гривень вперше з липня минулого року. На ситуацію вплинули одразу кілька факторів.

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