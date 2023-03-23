Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 23 марта
В обменных пунктах Украины сегодня, 23 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 38,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,40 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 38,00 грн (38,10 - 21 марта)
- продажа - 38,60 грн (38,75 - 21 марта) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,70 грн (40,60 - 21 марта),
- продажа - 41,40 грн (41,30 - 21 марта) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 21 марта),
- продажа - 8,80 грн (8,80 - 21 марта) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 23 марта составляет 39,4264 гривен за евро (+0,0036 грн).
Напомним, курс доллара на наличном рынке резко снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля пришлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.
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