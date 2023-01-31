Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 31 січня
В обмінних пунктах України сьогодні, 31 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро збільшився на 5 копійок до 43,70 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,85 грн (39,90 – 30 січня)
- продаж – 40,50 грн (40,55 – 30 січня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 42,70 грн (42,55 – 30 січня),
- продаж – 43,70 грн (43,65 – 30 січня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля - 9,00 грн (9,00 - 30 січня),
- продаж – 9,25 грн (9,25 – 30 січня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 31 січня становить 39,8762 грн за євро (+0,1280 грн).
Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має достатній рівень золотовалютних резервів для утримання офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. З його слів, приводів для девальвації немає.
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