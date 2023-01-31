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Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 31 січня

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 11:25
Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 31 січня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро збільшився на 5 копійок до 43,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,85 грн (39,90 – 30 січня)
  • продаж – 40,50 грн (40,55 – 30 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,70 грн (42,55 – 30 січня),
  • продаж – 43,70 грн (43,65 – 30 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 30 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 30 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 31 січня становить 39,8762 грн за євро (+0,1280 грн).

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 31 січня

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має достатній рівень золотовалютних резервів для утримання офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. З його слів, приводів для девальвації немає.

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