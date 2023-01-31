Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 31 января
В обменных пунктах Украины сегодня, 31 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 43,70 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,85 грн (39,90 - 30 января)
- продажа - 40,50 грн (40,55 - 30 января) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 42,70 грн (42,55 - 30 января),
- продажа - 43,70 грн (43,65 - 30 января) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 9,00 грн (9,00 - 30 января),
- продажа - 9,25 грн (9,25 - 30 января) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 31 января составляет 39,8762 гривен за евро (+0,1280 грн).
Напомним, замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины имеет достаточный уровень золотовалютных резервов для удержания официального курса гривны по отношению к доллару на уровне 36,6 гривен. По его словам, поводов для девальвации нет.
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