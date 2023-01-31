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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 31 января

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Украина, Вторник 31 января 2023 11:25
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 31 января Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 43,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,85 грн (39,90 - 30 января)
  • продажа - 40,50 грн (40,55 - 30 января) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 42,70 грн (42,55 - 30 января),
  • продажа - 43,70 грн (43,65 - 30 января) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 9,00 грн (9,00 - 30 января),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 30 января) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 31 января составляет 39,8762 гривен за евро (+0,1280 грн).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 31 января

Напомним, замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины имеет достаточный уровень золотовалютных резервов для удержания официального курса гривны по отношению к доллару на уровне 36,6 гривен. По его словам, поводов для девальвации нет.

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