Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 25 січня

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 січня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 43,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 25 січня становить 39,7226 грн за євро (-0,0293 грн).

Нагадаємо, за даними НБУ, банкіри прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар. У жовтні вони очікували на курс 43,23 грн/долар. Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 41,11 грн/долар порівняно з 42,30 грн/долар у листопаді.

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