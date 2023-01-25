Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 25 января

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 января 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 43,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 25 января составляет 39,7226 гривен за евро (-0,0293 грн).

Напомним, по данным НБУ, банкиры прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 42,70 грн/доллар. В октябре они ожидали курс 43,23 грн/доллар. Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют курс 41,11 грн/доллар по сравнению с 42,30 грн/доллар в ноябре.

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