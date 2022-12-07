Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 7 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,20 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 41,75 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 7 грудня становить 38,4866 грн за євро (-0,2487 грн.).

Нагадаємо, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні . Питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.

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