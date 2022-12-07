Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 7 декабря

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,75 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 7 декабря составляет 38,4866 гривен за евро (-0,2487 грн).

Напомним, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца считает, что Украине пока не нужна очередная девальвация гривны. Вопрос об этом может возникнуть в случае ухудшения ситуации на наличном рынке.

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