Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 30 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро впав на 55 копійок до 41,35 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 30 листопада становить 37,9344 грн. за євро (-0,3676 грн.).
Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетьманцев не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара.
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