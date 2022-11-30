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Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 30 листопада

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро впав на 55 копійок до 41,35 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,70 грн (39,70 – 29 листопада)
  • продаж – 40,40 грн (40,45 – 29 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,35 грн (40,35 – 29 листопада),
  • продаж – 41,35 грн (41,40 – 29 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,15 грн (8,15 – 29 листопада),
  • продаж – 8,70 грн (8,70 – 29 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 30 листопада становить 37,9344 грн. за євро (-0,3676 грн.).

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетьманцев не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара.

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