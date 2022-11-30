Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 30 листопада
В обмінних пунктах України сьогодні, 30 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро впав на 55 копійок до 41,35 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,70 грн (39,70 – 29 листопада)
- продаж – 40,40 грн (40,45 – 29 листопада) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,35 грн (40,35 – 29 листопада),
- продаж – 41,35 грн (41,40 – 29 листопада) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,15 грн (8,15 – 29 листопада),
- продаж – 8,70 грн (8,70 – 29 листопада) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 30 листопада становить 37,9344 грн. за євро (-0,3676 грн.).
Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетьманцев не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара.
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