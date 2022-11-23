Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні 23 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,05 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 23 листопада становить 37,5541 грн за євро (+0,1060 грн).
Нагадаємо, у Національному банку не очікують значних коливань курсу долара до гривні до кінця року.
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