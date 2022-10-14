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Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 14 жовтня

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Україна, П'ятниця 14 жовтня 2022 10:51
Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 14 жовтня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,90 гривень за долар. Курс євро не змінився - 39,55 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,95 грн (40,00 – 13 жовтня)
  • продаж – 40,90 грн (41,00 – 13 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,25 грн (38,30 – 13 жовтня),
  • продаж – 39,55 грн (39,55 – 13 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,05 грн (8,05 – 13 жовтня),
  • продаж – 8,50 грн (8,50 – 13 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 14 жовтня складає 35,6306 грн за євро (+0,1280 грн).

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 14 жовтня

У НБУ не планують змінювати фіксований курс найближчим часом. Новопризначений голова Національного банку України Андрій Пишний вважає фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар адекватним ситуації.

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