Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 14 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,90 гривень за долар. Курс євро не змінився - 39,55 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,95 грн (40,00 – 13 жовтня)

продаж – 40,90 грн (41,00 – 13 жовтня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 38,25 грн (38,30 – 13 жовтня),

продаж – 39,55 грн (39,55 – 13 жовтня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,05 грн (8,05 – 13 жовтня),

продаж – 8,50 грн (8,50 – 13 жовтня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 14 жовтня складає 35,6306 грн за євро (+0,1280 грн).