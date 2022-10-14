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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 14 октября

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Украина, Пятница 14 октября 2022 10:51
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 14 октября Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,90 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 39,55 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,95 грн (40,00 - 13 октября)
  • продажа - 40,90 грн (41,00 - 13 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,25 грн (38,30 - 13 октября),
  • продажа - 39,55 грн (39,55 - 13 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,05 грн (8,05 - 13 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 13 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 14 октября составляет 35,6306 гривен за евро (+0,1280 грн).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 14 октября

В НБУ не планируют менять фиксированный курс в ближайшее время. Новоназначенный глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации.

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