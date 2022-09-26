Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 26 вересня
В обмінних пунктах України сьогодні, 26 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 42,35 гривні за долар. Курс євро знизився на 50 копійок до 41,20 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 41,40 грн (41,40 – 23 вересня)
- продаж – 42,35 грн (42,45 – 23 вересня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 39,90 грн (40,45 – 23 вересня),
- продаж – 41,20 грн (41,70 – 23 вересня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,10 грн (8,30 – 23 вересня),
- продаж – 8,60 грн (8,85 – 23 вересня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 26 вересня становить 35,6654 грн. за євро (-0,4114 грн.).
Нагадаємо, у НБУ заявили, що коливання курсу долара на готівковому ринку України спостерігаються через оголошення мобілізації в Російській Федерації.
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