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Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 26 вересня

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Україна, Понеділок 26 вересня 2022 12:35
Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 26 вересня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 42,35 гривні за долар. Курс євро знизився на 50 копійок до 41,20 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 41,40 грн (41,40 – 23 вересня)
  • продаж – 42,35 грн (42,45 – 23 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,90 грн (40,45 – 23 вересня),
  • продаж – 41,20 грн (41,70 – 23 вересня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,10 грн (8,30 – 23 вересня),
  • продаж – 8,60 грн (8,85 – 23 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 26 вересня становить 35,6654 грн. за євро (-0,4114 грн.).

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 26 вересня

Нагадаємо, у НБУ заявили, що коливання курсу долара на готівковому ринку України спостерігаються через оголошення мобілізації в Російській Федерації.

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