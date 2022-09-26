Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 26 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 42,35 гривні за долар. Курс євро знизився на 50 копійок до 41,20 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 41,40 грн (41,40 – 23 вересня)

продаж – 42,35 грн (42,45 – 23 вересня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 39,90 грн (40,45 – 23 вересня),

продаж – 41,20 грн (41,70 – 23 вересня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,10 грн (8,30 – 23 вересня),

продаж – 8,60 грн (8,85 – 23 вересня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 26 вересня становить 35,6654 грн. за євро (-0,4114 грн.).