Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 26 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 42,35 гривен за доллар. Курс евро снизился на 50 копеек до 41,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 41,40 грн (41,40 - 23 сентября)

продажа - 42,35 грн (42,45 - 23 сентября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 39,90 грн (40,45 - 23 сентября),

продажа - 41,20 грн (41,70 - 23 сентября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,10 грн (8,30 - 23 сентября),

продажа - 8,60 грн (8,85 - 23 сентября) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 26 сентября составляет 35,6654 гривен за евро (-0,4114 грн).