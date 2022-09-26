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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 26 сентября

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Украина, Понедельник 26 сентября 2022 12:35
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 26 сентября Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 42,35 гривен за доллар. Курс евро снизился на 50 копеек до 41,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 41,40 грн (41,40 - 23 сентября)
  • продажа - 42,35 грн (42,45 - 23 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,90 грн (40,45 - 23 сентября),
  • продажа - 41,20 грн (41,70 - 23 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,10 грн (8,30 - 23 сентября),
  • продажа - 8,60 грн (8,85 - 23 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 26 сентября составляет 35,6654 гривен за евро (-0,4114 грн).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 26 сентября

Напомним, в НБУ заявили, что колебания курса доллара на наличном рынке Украины наблюдаются из-за объявления мобилизации в Российской Федерации.

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