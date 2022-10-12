Долар дешевшає: актуальні курси в Україні на 12 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 30 копійок до 41,15 гривень за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 39,80 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 40,15 грн (40,25 – 11 жовтня)

продаж – 41,45 грн (41,45 – 11 жовтня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 38,50 грн (38,75 – 11 жовтня),

продаж – 39,80 грн (40,10 – 11 жовтня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,05 грн (8,05 – 11 жовтня),

продаж – 8,50 грн (8,50 – 11 жовтня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 12 жовтня становить 35,5465 грн за євро (+0,0878 грн).