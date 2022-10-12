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Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 12 октября

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Украина, Среда 12 октября 2022 11:32
Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 12 октября Фото: курс доллара упал на 30 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 30 копеек до 41,15 гривен за доллар. Курс евро упал на 30 копеек до 39,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,15 грн (40,25 - 11 октября)
  • продажа - 41,45 грн (41,45 - 11 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,50 грн (38,75 - 11 октября),
  • продажа - 39,80 грн (40,10 - 11 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,05 грн (8,05 - 11 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 11 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 12 октября составляет 35,5465 гривен за евро (+0,0878 грн).

Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 12 октября

В НБУ не планируют менять фиксированный курс в ближайшее время. Новоназначенный глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации.

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