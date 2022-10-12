Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 12 октября

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 30 копеек до 41,15 гривен за доллар. Курс евро упал на 30 копеек до 39,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 12 октября составляет 35,5465 гривен за евро (+0,0878 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

В НБУ не планируют менять фиксированный курс в ближайшее время. Новоназначенный глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации.

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