Долар дешевшає: актуальні курси в Україні на 30 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 41,95 гривні за долар. Курс євро зріс на 25 копійок до 40,75 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 30 вересня становить 35,5611 грн. за євро (+0,5869 грн.).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, за даними НБУ, причинами зростання курсу долара у вересні були нестача готівкової валюти в банках, купівля доларів аграріями та психологічний ефект від оголошеної на території Росії мобілізації.

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