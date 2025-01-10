Долар чи євро: в якій валюті українцям краще зберігати гроші у 2025 році

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Національний банк України (НБУ) вчора, 9 січня, знову підвищив курс долара до гривні. Долар оновив п'ятий історичний максимум поспіль – до 42,28 гривень/долар.

Європейська валюта поки знаходиться далеко від пікових показників, яких вона досягла восени минулого року - 43,55 гривень/євро. Проте все може змінитися вже найближчим часом.

Переваги інвестування в американський долар

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин рекомендує в короткостроковій перспективі вкласти кошти в американський долар, а згодом – у євро. На його думку, долар буде привабливішим у першій половині року, а євро може стати цікавішим у другій, але все залежить від розвитку ситуації в країні.

"На перше півріччя і найближчі місяці я б рекомендував вкладати в долар. Він виглядає привабливішим за євро, оскільки євро зараз під тиском. Я вважаю, що активна фаза війни в Україні завершиться в першій половині цього року. Тому, спираючись на цей сценарій, можна сказати, що євро буде під тиском більшу частину півріччя. Коли стане зрозуміло, що ми переходимо до перемовин, замороження конфлікту або досягнення мирних угод, євро почне відновлюватися відносно долара", – стверджує експерт.

Шевчишин додає, що гривня буде слабкою в першому півріччі, але в другому можлива стабілізація за умови гарного врожаю та активності аграрного сектору. Проте восени знову може початися послаблення гривні, хоча воно не буде таким активним, як у першій половині року.

"Щодо вкладень: у перші три місяці 2025 року – це долар. Далі, оскільки Україна переходить до перемовин, Європа буде мати економічне пожвавлення. Це підтримає євро у другій половині року, і тоді євро може стати більш привабливим, ніж долар. При цьому гривня буде слабішати у всіх сценаріях. Але потрібно буде стежити за ситуацією", – каже фінансовий аналітик.

При цьому він уточнює, що в разі, якщо війна триватиме до 2026 року, то це впливатиме на євро, яке залишатиметься під тиском, і долар буде переважати євровалюту протягом всього року.

"Прогноз щодо курсу гривні відносно долара передбачає, що він може досягти рівня 43-44 гривні за долар і стабілізуватися на рівні 45 до літа. Наприкінці року курс може зрости до 47 гривень за долар. Щодо євро, очікується, що курс буде коливатися близько 45 гривень, але з потенціалом для коригування до 1,05 або навіть 1,01 за долар", – прогнозує Андрій Шевчишин.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків у коментарі РБК-Україна припускає, що долар у 2025 році буде зміцнюватись відносно більшості валют світу, зокрема і євро. За його словами, протягом року ми можемо навіть побачити паритет цих двох найпопулярніших у світі валют.

"У 2025 році Федеральна резервна система США буде обережною в знижені ставки. Разом з тим новий президент США Дональд Трамп вестиме політику, яка може спричинити дещо вищу інфляцію та порівняно високі ставки в економіці. Останні приваблюють інвесторів, внаслідок чого ми спостерігаємо зростання курсу долара. В той самий час Європейський Центральний банк досить послідовно знижує ставки, через що курс євро послаблюється до долара", – зауважує експерт.

За його словами, завдяки такій ситуації, яка триватиме ще якийсь час, вкладення в долар у 2025 виглядають більш привабливими, ніж в євро.

Чому слід вкладати в євро

Водночас директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина іншої думки. У коментарі РБК-Україна Щербина передбачає повторення політики 47-го президента США Дональда Трампа відносно долара, яку він вів протягом своєї першої каденції 8 років тому.

"Зараз, як на мене, формується схожа ситуація на ту, яка була перед інаугурацією Трампа в першу його каденцію у 2017 році. Тоді теж всі говорили про слабкість євро і те, що Трамп прийде і долар буде суперсильний. Але виявилося так, що в перший рік президентства Дональд Трамп одразу сказав, що він проти сильного долара. І виходить, що долар в перший рік його президентства показав найгіршу динаміку за останні 20 років. Тобто росли всі валюти, окрім долара", – зауважує Артем Щербина.

Він додає, що Трамп начебто не задоволений високою відносно ЄС відсотковою ставкою в США. Тому, за словами Щербини, якщо Федеральна резервна система Сполучених Штатів вирішить усе ж таки знизити її, це призведе до падіння дохідності доларових активів, що напряму вплине на міць долара.

Експерт прогнозує, що цього року євро може перевищити психологічну позначку в 50 гривень. Щодо долара, Щербина вважає, що його середній курс протягом 2025 року не перевищить 44 гривні. Однак до кінця року він очікує подальше послаблення гривні до рівня 46 за один долар США. Такий прогноз ґрунтується на припущенні, що війна може тривати протягом усього року.

"Звісно, можливість завершення війни в цьому році існує, і багато що залежить від політики наших міжнародних партнерів. Тому економічні тенденції у 2025 році, ймовірно, будуть схожі на ті, що ми спостерігали у 2024-му. Однак економіка вже не зростатиме на рівні 4-5%, як на початку минулого року", – підкреслює директор з інвестицій компанії Capital Times.

Він також додає, що 2025 фінансовий рік буде відносно стабільним і прогнозованим. Однак, на думку Щербини, у 2026 році, ймовірно, фінансова допомога Україні значно зменшиться, що спричинить більші коливання курсу національної валюти.

Згідно з опублікованим прогнозом МВФ, середньорічний курс у 2025 році становитиме 45 гривень/долар. Голова Національного банку України Андрій Пишний зазначив, що курс долара у 2025 році "не злетить у космос". За його словами, важливим фактором стабільності української валюти будуть золотовалютні резерви, які на кінець 2025 року мають скласти близько 41 млрд доларів.