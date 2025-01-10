Доллар или евро: в какой валюте украинцам лучше хранить деньги в 2025 году

Содержание:

Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 9 января, снова повысил курс доллара к гривне. Доллар обновил пятый исторический максимум подряд – до 42,28 гривен/доллар.

Европейская валюта пока находится далеко от пиковых показателей, которых она достигла осенью прошлого года – 43,55 гривен/евро. Однако все может измениться уже в ближайшее время.

Преимущества инвестирования в американский доллар

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рекомендует в краткосрочной перспективе вложить средства в американский доллар, а затем – в евро. По его мнению, доллар будет более привлекательным в первой половине года, а евро может стать интереснее во второй, но все зависит от развития ситуации в стране.

"На первое полугодие и ближайшие месяцы я бы рекомендовал вкладывать в доллар. Он выглядит привлекательнее евро, поскольку евро сейчас под давлением. Я считаю, что активная фаза войны в Украине завершится в первой половине этого года. Поэтому, опираясь на этот сценарий, можно сказать, что евро будет под давлением большую часть полугодия. Когда станет понятно, что мы переходим к переговорам, замораживанию конфликта или достижению мирных соглашений, евро начнет восстанавливаться по отношению к доллару", – утверждает эксперт.

Шевчишин добавляет, что гривна будет слабой в первом полугодии, но во втором возможна стабилизация при условии хорошего урожая и активности аграрного сектора. Однако осенью снова может начаться ослабление гривны, хотя оно не будет таким активным, как в первой половине года.

"Относительно вложений: в первые три месяца 2025 года – это доллар. Далее, поскольку Украина переходит к переговорам, Европа будет иметь экономическое оживление. Это поддержит евро во второй половине года, и тогда евро может стать более привлекательным, чем доллар. При этом гривна будет слабеть во всех сценариях. Но нужно будет следить за ситуацией", – говорит финансовый аналитик.

При этом он уточняет, что в случае, если война продлится до 2026 года, то это будет влиять на евро, которое будет оставаться под давлением, и доллар будет превосходить евровалюту в течение всего года.

"Прогноз по курсу гривны относительно доллара предусматривает, что он может достичь уровня 43-44 гривны за доллар и стабилизироваться на уровне 45 до лета. В конце года курс может вырасти до 47 гривен за доллар. Относительно евро, ожидается, что курс будет колебаться около 45 гривен, но с потенциалом для корректировки до 1,05 или даже 1,01 за доллар", – прогнозирует Андрей Шевчишин.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в комментарии РБК-Украина предполагает, что доллар в 2025 году будет укрепляться относительно большинства валют мира, в том числе и евро. По его словам, в течение года мы можем даже увидеть паритет этих двух самых популярных в мире валют.

"В 2025 году Федеральная резервная система США будет осторожной в снижении ставки. Вместе с тем новый президент США Дональд Трамп будет вести политику, которая может привести к несколько более высокой инфляции и сравнительно высоким ставкам в экономике. Последние привлекают инвесторов, в результате чего мы наблюдаем рост курса доллара. В то же время Европейский Центральный банк достаточно последовательно снижает ставки, из-за чего курс евро ослабляется к доллару", – отмечает эксперт.

По его словам, благодаря такой ситуации, которая продлится еще какое-то время, вложения в доллар в 2025 выглядят более привлекательными, чем в евро.

Почему следует вкладывать в евро

В то же время директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина другого мнения. В комментарии РБК-Украина Щербина предполагает повторение политики 47-го президента США Дональда Трампа в отношении доллара, которую он вел в течение своей первой каденции 8 лет назад.

"Сейчас, как по мне, формируется похожая ситуация на ту, которая была перед инаугурацией Трампа в первую его каденцию в 2017 году. Тогда тоже все говорили о слабости евро и том, что Трамп придет и доллар будет суперсильный. Но оказалось так, что в первый год президентства Дональд Трамп сразу сказал, что он против сильного доллара. И получается, что доллар в первый год его президентства показал худшую динамику за последние 20 лет. То есть росли все валюты, кроме доллара", – отмечает Артем Щербина.

Он добавляет, что Трамп вроде бы не доволен высокой относительно ЕС процентной ставкой в США. Поэтому, по словам Щербины, если Федеральная резервная система Соединенных Штатов решит все же снизить ее, это приведет к падению доходности долларовых активов, что напрямую повлияет на мощь доллара.

Эксперт прогнозирует, что в этом году евро может превысить психологическую отметку в 50 гривен. Относительно доллара, Щербина считает, что его средний курс в течение 2025 года не превысит 44 гривны. Однако к концу года он ожидает дальнейшее ослабление гривны до уровня 46 за один доллар США. Такой прогноз основывается на предположении, что война может продолжаться в течение всего года.

"Конечно, возможность завершения войны в этом году существует, и многое зависит от политики наших международных партнеров. Поэтому экономические тенденции в 2025 году, вероятно, будут похожи на те, что мы наблюдали в 2024-м. Однако экономика уже не будет расти на уровне 4-5%, как в начале прошлого года", – подчеркивает директор по инвестициям компании Capital Times.

Он также добавляет, что 2025 финансовый год будет относительно стабильным и прогнозируемым. Однако, по мнению Щербины, в 2026 году, вероятно, финансовая помощь Украине значительно уменьшится, что повлечет большие колебания курса национальной валюты.

Согласно опубликованному прогнозу МВФ, среднегодовой курс в 2025 году составит 45 гривен/доллар. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный отметил, что курс доллара в 2025 году "не взлетит в космос". По его словам, важным фактором стабильности украинской валюты будут золотовалютные резервы, которые на конец 2025 года должны составить около 41 млрд долларов.