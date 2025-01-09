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Доллар будет по 45 гривен: инвестбанкир дал прогноз курса на конец года

Украина, Четверг 09 января 2025 15:07
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Доллар будет по 45 гривен: инвестбанкир дал прогноз курса на конец года Фото: Курс доллара в 2025 году может вырасти до 45 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в 2025 году продолжит расти. Но резких изменений и причин для паники на валютном рынке не ожидается.

Об этом сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала"Киев 24".

"На конец этого года доллар будет по 45", - сказал он и отметил, что изменение на 3 гривны - это меньше чем 10% и вообще "ни о чем".

Как отметил представитель компании Dragon Capital, контролируемая девальвация во время войны - это нормально, и не происходит ничего страшного для экономики и рядового человека.

"Когда у нас огромный торговый дефицит, было бы странно, если бы гривна оставалась стабильной. Поэтому все абсолютно естественно, без резких движений, без каких-то причин для паники. Изменение в пределах 10% за год, когда инфляция плюс-минус как раз 10%, это ни о чем", - добавил он.

Фурса заявил, что защититься от инфляции и девальвации можно с помощью покупки ОВГЗ, доходность по которым составляет 14-16%.

"Вы можете обыграть инфляцию и потенциальную девальвацию, просто вложив в гривневые ОВГЗ", - добавил он.

Напомним, официальный курс доллара вырос на 10,7% за 2024 год до 42,03 грн/доллар. По данным НБУ, наличный доллар подорожал на 11,2%. В начале 2025 года курс продолжил рост и ежедневно обновляет исторические максимумы.

По оценкам НБУ, инфляция в Украине за 2024 год составила около 12%. Она будет выше 10% в течение полугода, после чего упадет до 7% в конце 2025 года.

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