Доллар будет по 45 гривен: инвестбанкир дал прогноз курса на конец года
Курс доллара в 2025 году продолжит расти. Но резких изменений и причин для паники на валютном рынке не ожидается.
Об этом сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала"Киев 24".
"На конец этого года доллар будет по 45", - сказал он и отметил, что изменение на 3 гривны - это меньше чем 10% и вообще "ни о чем".
Как отметил представитель компании Dragon Capital, контролируемая девальвация во время войны - это нормально, и не происходит ничего страшного для экономики и рядового человека.
"Когда у нас огромный торговый дефицит, было бы странно, если бы гривна оставалась стабильной. Поэтому все абсолютно естественно, без резких движений, без каких-то причин для паники. Изменение в пределах 10% за год, когда инфляция плюс-минус как раз 10%, это ни о чем", - добавил он.
Фурса заявил, что защититься от инфляции и девальвации можно с помощью покупки ОВГЗ, доходность по которым составляет 14-16%.
"Вы можете обыграть инфляцию и потенциальную девальвацию, просто вложив в гривневые ОВГЗ", - добавил он.
Напомним, официальный курс доллара вырос на 10,7% за 2024 год до 42,03 грн/доллар. По данным НБУ, наличный доллар подорожал на 11,2%. В начале 2025 года курс продолжил рост и ежедневно обновляет исторические максимумы.
По оценкам НБУ, инфляция в Украине за 2024 год составила около 12%. Она будет выше 10% в течение полугода, после чего упадет до 7% в конце 2025 года.