Долар, банківські депозити та ОВДП: голова НБУ порівняв привабливість вкладень

"Якщо хочете оцінити привабливість гривні до долара, то треба принаймні брати ставки та курс за однаковий період. За останній рік офіційний курс гривні знизився на 12,5%. Курс на готівковому ринку - на 11,1%. Ставки за депозитами у багатьох банках рік тому становили 15% та вище. За ОВДП - 16,5%-20%. Ті, хто рік тому вклався у гривню, точно не втратили", - сказав він.

Як зазначив Пишний, привабливість гривні потрібно розглядати через призму захисту гривневих заощаджень від інфляції. Це потрібно, щоб знімати тиск на валютному ринку.

"Ми повинні підтримувати привабливість гривневих активів, тобто таку дохідність, яка покриватиме інфляцію та інфляційні очікування, що дає відчуття захищеності", - сказав голова НБУ.

За його словами, сьогодні реальна дохідність гривневих активів – і депозитів, і облігацій внутрішньої державної позики - залишається в додатній площині.

Зараз ставки за гривневими депозитами в середньому становлять 12,9%. Після оподаткування – 10,3%. Прогноз інфляції на цей рік – 8,5%, на наступний – 6,6%. "Ми також дивимося на різні очікування щодо інфляції на наступні 12 місяців – вони коливаються у межах 7-9%. Тобто, середня ставка депозитів забезпечує захист гривневих заощаджень для населення", - розповів голова НБУ

Те ж стосується державних облігацій, ставки за якими коливаються в межах 12,6%–17,4%. "Там немає оподаткування, тому цей актив ще більш привабливий", - додав ін..