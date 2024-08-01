Українці за півроку збільшили свої заощадження в готівковій валюті на 8 млрд доларів

Національний банк України оцінює збільшення обсягів готівкової валюти поза банками за червень 2024 року в 1,3 млрд доларів (у червні 2023 року - 0,8 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Огляд платіжного балансу за червень 2024 року.

За січень-червень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 7,9 млрд доларів, за відповідний період 2023 року - у 6,1 млрд доларів.

НБУ не дає оцінки загальної суми готівкової валюти на руках у населення та бізнесу, однак попередні оцінки свідчать, що ця сума може перевищувати 120 млрд доларів.

Таким чином, готівкова валюта залишається основною формою заощаджень українців та значно перевищує обсяг готівкової гривні - 800 млрд гривень (менше 20 млрд доларів).

Нагадаємо, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у червні 2024 року, становив 1,331 млрд доларів. Обсяг у червні став максимальним з початку року, хоча й значно меншим, ніж у січні (1,864 млрд доларів).

Населення у червні купило в банках 972 млн доларів, що на 6,1% менше у порівнянні з травнем. З початку року українці купили 5,238 млрд доларів. Курс долара на готівковому ринку у червні коливався близько 41 гривні.