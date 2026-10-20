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Доллар в банках подорожал, а евро около 51 грн: курс валют на 20 октября

09:46 20.10.2026 Вт
4 мин
aimg Анастасия Мацепа
Доллар в банках подорожал, а евро около 51 грн: курс валют на 20 октября Фото: банки и обменники обновили курсы доллара и евро (РБК-Украина)
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Во вторник, 20 октября, банки и обменники предлагают разные условия для покупки и продажи иностранной валюты. В банках доллар подорожал, в то время как курсы евро изменились в зависимости от учреждения и способа обмена.

Какие учреждения предлагают самый низкий курс продажи доллара и евро и где можно выгоднее обменять валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, 20 октября обменники покупают доллар в среднем по 45,06 грн – на 11 копеек дороже, чем 19 октября. Курс продажи американской валюты также вырос – на 8 копеек, до 45,22 грн.

Евро в обменниках покупают по 50,80 грн – на 5 копеек дороже, чем накануне. В то же время, курс продажи европейской валюты остался неизменным и составляет 51,00 грн.

Доллар в банках подорожал, а евро около 51 грн: курс валют на 20 октября
Фото: курс валют в обменниках 20 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар в отделениях продают по 45,25 грн – на 15 копеек дороже, чем 19 октября. Для карт курс продажи вырос на 20 копеек – до 45,24 грн. Банк покупает доллар у клиентов в отделениях по 44,65 грн, а для карт – по 44,80 грн. Оба показателя повысились на 15 копеек.

Евро в отделениях ПриватБанка продают по 51,00 грн – на 20 копеек дороже предыдущего рабочего дня. Для карт курс продажи вырос на 26 копеек – до 51,02 грн. Банк покупает евро в отделениях по 50,00 грн, а для карт – по 50,32 грн. Курсы покупки повысились на 20 и 18 копеек соответственно.

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' продают по 45,25 грн – на 15 копеек дороже, чем 19 октября. Для карт курс продажи вырос на 15 копеек – до 45,45 грн. Банк покупает доллар в приложении по 44,90 грн, а для карт – по 44,85 грн. Оба курса покупки повысились на 10 копеек.

Евро в ''Мобильном Ощаде'' продают по 50,90 грн - без изменений по сравнению с предыдущим рабочим днем. Для карт курс продажи также остался на уровне 51,05 грн. В то же время банк повысил курс покупки евро на 5 копеек: в приложении он составляет 50,30 грн, а для карт – 50,20 грн.

В ПУМБ доллар в наличном обмене продают по 45,40 грн, а покупают по 44,80 грн. По сравнению с 19 октября оба курса выросли на 10 копеек. По коммерческому курсу банк покупает доллар по 44,90 грн. и продает по 45,40 грн. – также на 10 копеек дороже в обеих операциях.

Евро в наличном обмене ПУМБ продают по 51,00 грн., а покупают по 50,30 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем курс покупки вырос на 10 копеек, а продажи также на 10 копеек.

В Monobank доллар продают по 45,23 грн – на 19 копеек дороже, чем 19 октября. Курс покупки американской валюты вырос на 13 копеек – до 44,83 грн.

Евро в Monobank продают по 50,99 грн – по-прежнему по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс покупки европейской валюты также остался прежним и составляет 50,30 грн.

Доллар в банках подорожал, а евро около 51 грн: курс валют на 20 октября
Фото: курсы валют в банках 20 октября (инфографика РБК-Украина)

Где выгоднее всего купить валюту

Среди приведенных банков самый низкий курс продажи доллара предлагает Monobank – 45,23 грн. В ПриватБанке для карт американская валюта стоит 45,24 грн, а в отделениях банка и в ''Мобильном Ощаде'' – по 45,25 грн. В ПУМБ доллар продают по 45,40 грн по наличному обмену и по коммерческому курсу. В Ощадбанке для карт курс продаж составляет 45,45 грн.

Евро дешевле всего можно приобрести в ''Мобильном Ощаде'' – по 50,90 грн. В Monobank курс продаж составляет 50,99 грн. В отделениях ПриватБанка и в ПУМБ при наличном обмене евро продают по 51,00 грн, для карт ПриватБанка – по 51,02 грн, а для карт Ощадбанка – по 51,05 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,90 грн. В Ощадбанке для карточек доллар покупают по 44,85 грн, а в Monobank – по 44,83 грн. В ПУМБ при наличном обмене и в ПриватБанке для карт курс покупки составляет 44,80 грн. В отделениях ПриватБанка доллар принимают по 44,65 грн.

Евро выгоднее всего сдать в ПриватБанк для карт – по 50,32 грн. В Monobank, ''Мобильном Ощаде'' и ПУМБ при наличном обмене курс покупки составляет 50,30 грн. В Ощадбанке для карт евро покупают по 50,20 грн, а в отделениях ПриватБанка – по 50,00 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках

  • Monobank – 45 230 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 45 240 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) – 45250 грн.
  • Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 45 250 грн.
  • ПУМБ (наличный обмен) – 45400 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 45400 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 45 450 грн.

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