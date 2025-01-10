Долар б'є рекорди шостий день поспіль

Офіційний курс на 13 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2841 гривень за 1 долар (+0,0016 грн).

Попередній максимум був 10 січня 2024 року 42,2825 гривень за 1 долар.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5738 гривень за 1 євро (+0,0144 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 42,27-42,30 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 43,05 гривень.

Прогноз курсу

Директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина вважає, що середній курс долара протягом 2025 року не перевищить 44 гривні.

Однак до кінця року він очікує зростання курсу долара до рівня 46 гривень. Такий прогноз ґрунтується на припущенні, що війна може тривати протягом усього року.