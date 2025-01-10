Доллар бьет рекорды шестой день подряд

Официальный курс на 13 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2841 гривен за 1 доллар (+0,0016 грн).

Предыдущий максимум был 10 января 2024 года 42,2825 гривен за 1 доллар.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5738 гривен за 1 евро (+0,0144 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 42,27-42,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 43,05 гривен.

Прогноз курса

Директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина считает, что средний курс доллара в течение 2025 года не превысит 44 гривны.

Однако к концу года он ожидает рост курса доллара до уровня 46 гривен. Такой прогноз основывается на предположении, что война может продолжаться в течение всего года.