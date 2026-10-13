Долар по 50 гривень? У НБУ відповіли, що буде з курсом, а МВФ дав прогноз для економіки

"Курс у космос не літає": що кажуть у НБУ

Заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський на питання журналістки Новини.LIVE, чи очікувати долар по 50 грн вже на початку 2027 року, заявив, що регулятор не прогнозує конкретний курс гривні до долара.

Водночас, за його словами, досвід НБУ свідчить, що різких неконтрольованих стрибків курсу не варто очікувати.

Лепушинський зазначив, що основним завданням Національного банку залишається повернення інфляції до цільового показника у 5% та її подальше утримання поблизу цього рівня.

"З усієї практики, яку Національний банк проводив на валютному ринку, можемо точно сказати, що курс у космос не літає", - сказав заступник голови НБУ.

Який прогноз щодо економіки України дає МВФ

Міжнародний валютний фонд у жовтневому World Economic Outlook зберіг прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році на рівні 1%. Для порівняння, у 2025 році зростання становило 1,8%.

На 2027 рік МВФ прогнозує прискорення зростання української економіки до 3,5%.

Що відбувається з інфляцією

Нагадаємо, у вересні споживча інфляція в Україні становила 2,1% порівняно із серпнем та 10% у річному вимірі. Базова інфляція за місяць становила 2%, а за рік - 8,8%.

Найбільше за місяць подорожчали яйця - на 43,6%. Також зросли ціни на одяг і взуття, пальне та мастила, медичні послуги й освіту.

Водночас фрукти подешевшали на 5,7%, а овочі - на 2,3%.