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Доллар по 50 гривен? В НБУ ответили, что будет с курсом, а МВФ дал прогноз для экономики

09:46 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Фото: В НБУ объяснили, может ли доллар резко подорожать (Getty Images)

В Национальном банке Украины объяснили, следует ли ожидать резкого скачка курса доллара, а Международный валютный фонд оценил перспективы роста украинской экономики в 2026-2027 годах.

РБК-Украина в материале рассказывает, что говорят в НБУ и какой прогноз дал МВФ.

"Курс в космос не летает": что говорят в НБУ

Заместитель главы Национального банка Украины Владимир Лепушинский на вопрос журналистки Новини.LIVE, ожидать ли доллар по 50 грн уже в начале 2027 года, заявил, что регулятор не прогнозирует конкретный курс гривны к доллару.

В то же время, по его словам, опыт НБУ свидетельствует, что резких неконтролируемых скачков курса не следует ожидать.

Лепушинский отметил, что основной задачей Национального банка остается возврат инфляции к целевому показателю в 5% и его дальнейшее содержание вблизи этого уровня.

"Из всей практики, которую Национальный банк проводил на валютном рынке, можем точно сказать, что курс в космос не летает", - сказал замглавы НБУ.

Какой прогноз по экономике Украины дает МВФ

Международный валютный фонд в октябре World Economic Outlook сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году на уровне 1%. Для сравнения, в 2025 году рост составил 1,8%.

На 2027 год МВФ прогнозирует ускорение роста украинской экономики до 3,5%.

Что происходит с инфляцией

Напомним, в сентябре потребительская инфляция в Украине составила 2,1% по сравнению с августом и 10% в годовом исчислении. Базовая инфляция за месяц составила 2%, а за год - 8,8%.

Больше всего за месяц подорожали яйца - на 43,6%. Также выросли цены на одежду и обувь, топливо и смазочные масла, медицинские услуги и образование.

В то же время фрукты подешевели на 5,7%, а овощи - на 2,3%.

На фоне ужесточения инфляционного давления в сентябре НБУ повысил учетную ставку до 16%.

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